Морги Киева переполнены телами неопознанных лиц - Лутковская

13:01, 23 июня 2014
Страна
2

Омбудсмен Лутковская: В двух моргах Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы находятся 115 тел умерших, которые подлежат захоронению за государственные средства

Фото: УНИАН

В Киеве власть намерена в ближайшее время решить вопрос относительно захоронения умерших одиноких граждан, лиц без определенного местожительства, граждан, от похорон которых отказались родные, и найденных неопознанных трупов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сказал директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Новицкий, комментируя обращение омбудсмена Валерии Лутковской по поводу большого количества незахороненных тел в судебно-медицинских моргах Киева.

Новицкий отметил, что захоронение перечисленных категорий умерших осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов. «К сожалению, в бюджете Киева средства на выполнение работ по захоронению одиноких и неизвестных граждан в текущем году депутатами прошлого созыва не были предусмотрены, хотя предложения к проекту бюджета вместе с необходимыми расчетами Департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры были поданы своевременно», – объяснил Новицкий.

Он подчеркнул, что вместе с этим, на протяжении 5 месяцев текущего года Ритуальными службами СКП «Спецкомбинат ПКБО» и СКП «Киевский крематорий» проведена 71 кремация и 90 захоронений за счет средств хозяйственной деятельности этих предприятий.

Кроме того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, по поручению Киевского городского головы Владимира Кличко, 19 и 20 июня была проведена кремация 3 умерших и похоронены 40 умерших, тела которых находились в судебно-медицинском морге № 2 (ул. П.Запорожца, 26) за счет средств финансовой помощи частных структур.

По словам Новицкого, в ближайшие дни, после предоставления Бюро судебно-медицинской экспертизы всех необходимых документов, будут продолжены работы по захоронению и кремации указанных категорий граждан, тела которых находятся в морге №1 по ул. Оранжерейной.

Как сообщал УНИАН, по данным омбудсмена, по состоянию на 17 июня в двух моргах Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы находятся 115 тел умерших, которые подлежат захоронению за государственные средства. При этом последнее захоронение было осуществлено 29 апреля 2014 года, когда было захоронено 17 тел.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter