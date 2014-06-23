Морги Киева переполнены телами неопознанных лиц - Лутковская

В Киеве власть намерена в ближайшее время решить вопрос относительно захоронения умерших одиноких граждан, лиц без определенного местожительства, граждан, от похорон которых отказались родные, и найденных неопознанных трупов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сказал директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Новицкий, комментируя обращение омбудсмена Валерии Лутковской по поводу большого количества незахороненных тел в судебно-медицинских моргах Киева.

Новицкий отметил, что захоронение перечисленных категорий умерших осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов. «К сожалению, в бюджете Киева средства на выполнение работ по захоронению одиноких и неизвестных граждан в текущем году депутатами прошлого созыва не были предусмотрены, хотя предложения к проекту бюджета вместе с необходимыми расчетами Департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры были поданы своевременно», – объяснил Новицкий.

Он подчеркнул, что вместе с этим, на протяжении 5 месяцев текущего года Ритуальными службами СКП «Спецкомбинат ПКБО» и СКП «Киевский крематорий» проведена 71 кремация и 90 захоронений за счет средств хозяйственной деятельности этих предприятий.

Кроме того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, по поручению Киевского городского головы Владимира Кличко, 19 и 20 июня была проведена кремация 3 умерших и похоронены 40 умерших, тела которых находились в судебно-медицинском морге № 2 (ул. П.Запорожца, 26) за счет средств финансовой помощи частных структур.

По словам Новицкого, в ближайшие дни, после предоставления Бюро судебно-медицинской экспертизы всех необходимых документов, будут продолжены работы по захоронению и кремации указанных категорий граждан, тела которых находятся в морге №1 по ул. Оранжерейной.

Как сообщал УНИАН, по данным омбудсмена, по состоянию на 17 июня в двух моргах Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы находятся 115 тел умерших, которые подлежат захоронению за государственные средства. При этом последнее захоронение было осуществлено 29 апреля 2014 года, когда было захоронено 17 тел.