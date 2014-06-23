Вопрос по очередным госзакупкам закроется в течение двух недель - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде.

По мнению Лазоришинца, эти функции вообще нужно было бы от Минздрава передать, например, Министерству экономики, ведь Минздрав должен заниматься лечением пациентов и контролем его качества, а не госзакупками.

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Лазоришинец отметил, что в связи, в частности с индексацией цен «изменился объем этих закупок», и некоторые заявки изменялись. «Так, на сегодняшний день, - сказал он, - объявлены четыре торга, а 14 еще подается в Министерство экономики». «Я думаю, что в течение двух недель этот вопрос будет закрыт», - добавил Лазоришинец.