США передали украинским военнослужащим 1,5 тыс. индивидуальных аптечек

США передали украинским военнослужащим 1,5 тыс. индивидуальных наборов первой медицинской помощи.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе печати, образования и культуры Посольства США.

«Около 1500 индивидуальных наборов первой медицинской помощи, предоставленные Соединенными Штатами в качестве помощи Вооруженным силам Украины, прибыли в Киев 16 июня, были растаможены и поступили к конечному получателю 21 июня», - говорится в сообщении.

По данным посольства, эти наборы предоставлены по просьбе Министерства обороны Украины.

«Эта доставка является частью пакета помощи США Украине несмертельными средствами на сумму свыше 23 миллионов долларов, в который также входят бронежилеты, приборы ночного видения, средства связи и другие материалы для украинских военных и пограничников», - подчеркивается в сообщении.

Как отметили также в посольстве, переданные аптечки «повысят солдатскую выживаемость во время полевых военных операций, спасая человеческие жизни».

При этом в дипломатическом ведомстве добавили, что американская помощь безопасности Украине продолжается и ожидаются следующие доставки этой помощи.