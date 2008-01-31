В Одессе для ВИЧ-инфицированных и наркозависимых бесплатный массаж

В Одессе ВИЧ-инфицированные, а также алко- и наркозависимые могут воспользоваться услугой специального массажа бесплатно.

Организаторы акции убеждены, что такой массаж поможет избавиться от зависимости.

Об этом сообщила пресс-секретарь благотворительного фонда "Дорога домой" Оксана Маслова.

По ее словам, заключенные исправительной колонии N51 в Одессе, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, получают помощь по программе 12 шагов, которую организовал благотворительный фонд "Дорога домой" совместно с Одесским обществом анонимных наркоманов.

Кроме того, программа 12 шагов предусматривает курсы для алко- или наркозависимых людей, целью которой является уменьшение психологической зависимости от наркотиков и алкоголя.

Как сообщалось раньше, по данным Национального совета по вопросам здравоохранения в Украине ежегодно из-за алкоголизма умирает свыше 40 тыс. людей. Среди детей алкоголь употребляют 40%.

По результатам опроса Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает первое место в мире по масштабам подросткового алкоголизма. То есть, украинские дети и молодежь употребляют алкоголя больше всего в мире сравнительно со своими сверстниками из других стран.

korrespondent.net