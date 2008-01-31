Болельщики футбола подвержены инфарктам - ученые

Немецкие ученые из Германии после детального изучения влияния футбольных матчей на здоровье человека пришли к выводу, просмотр игры может обернуться для болельщика сердечным приступом, сообщает агентство Reuters.

Исследователи из университета Людвига Максимилиана в Мюнхине изучили все случаи обращения в медицинские учреждения в каждый из семи дней, когда играла команда Германии, в дни, когда играли команды других стран, а также в 242 обыкновенных дней без футбола.

Оказалось, что во все дни, когда играла немецкая команда, число случаев обращения к врачам из-за сердечных проблем намного увеличивалось по сравнению с контрольными днями без футбола. Также ученые выяснили, что когда играет любимая команда, то вероятность инфаркта у болельщика повышается в 3 раза.

«Основным фактором стресса является не исход игры, - отмечают авторы исследования, - а ее драматургия, напряженность и наличие опасных моментов, таких как серия пенальти».

Авторы исследования рекомендуют врачам лучше готовиться к большим спортивным событиям, а также заниматься профилактикой сердечных приступов, обучая пациентов лучше справляться со стрессом.

Отметим, что согласно данным ВОЗ, большинство украинцев умирает от заболеваний сердца - 63% (данные за 2006 год).

Корреспондент.net