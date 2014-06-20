Ситуация в системе здравоохранения Украины сверхсложная - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству.

Лазоришинец отметил, что в данное время концепция презентована для публичного обсуждения, поскольку медикам и обществу необходимо объяснить суть реформ. Также за последние три месяца была проведена полная инвентаризация в отрасли.

По словам Лазоришинца, в украинской системе здравоохранения насчитывается почти 14,5 тысяч медицинских заведений и работают более 28 тысяч врачей. В то же время он отметил, что существует дефицит врачей и медицинских сестер.

Лазоришинец также подчеркнул, что на сегодняшний день смертность населения почти в 2,5 раза выше, чем в Европе, что привело к развитию негативной демографической ситуации в государстве, продолжительность жизни в Украине почти на 10 лет ниже, чем в европейских странах.