Из-за некачественной медпомощи в прошлом году в Украине умерли 6,6 тыс. младенцев

Это засвидетельствовали результаты прокурорских проверок соблюдения прав детей на охрану жизни и здоровья, сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Основными причинами такого положения являются несвоевременная и некачественная медицинская помощь при родах, устарелая материально-техническая база лечебных учреждений, отсутствие специалистов патронажа новорожденных на дому. Министерством здравоохранения Украины, его территориальными органами и лечебными учреждениями в полном объеме не обеспечено выполнение полномочий по созданию надлежащих условий для рождения детей, обеспечения доступа к высококачественным медицинским услугам, а также для предотвращения распространения социально-опасных заболеваний, таких как алкоголизм, наркомания, туберкулез, СПИД", - говорится в сообщении.

Так, смерть младенца имела место во Львовской области. Ребенка оставили в так называемом «Окне жизни», созданном для подброшенных детей в роддоме. Однако в связи с тем, что не разработаны соответствующие документы, которые бы регламентировали деятельность такого «Окна жизни», ребенка несвоевременно обнаружили. В результате переохлаждения он умер. По этому факту начато уголовное производство, по которому продолжается досудебное расследование.

Всего по результатам проверок органами прокуратуры в этой сфере начато 44 уголовных производства, внесены почти 600 представлений, к ответственности привлечены 500 должностных лиц, в интересах детей возмещено 9,5 млн грн.