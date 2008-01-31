Врачи призывают винничан делать прививки против гриппа

Главный санитарный врач Винницкой области Валентина ЗАЙЦЕВА призвала жителей региона делать прививки от гриппа, начало эпидемии которого ожидается через 2 недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции.

Как сказала В.ЗАЙЦЕВА, что касается эпидемической ситуации по инфекционным болезням, то сегодня Винницкая область находится на 30% от эпидпорога заболевания, 52-55% больных - это дети. "Эпидемия заболевания возможна не раньше, чем через 2 недели, поэтому для профилактики гриппа еще не поздно и необходимо делать прививки", - сказала она.

По словам В.ЗАЙЦЕВОЙ, прививку от гриппа следует проводить по меньшей мере за 14 дней до начала эпидемии. "Чтобы защитить себя, достаточно одной прививки", - отметила она.

Главный санитарный врач области также отметила, что вакцинация против гриппа рекомендуется для всех людей, старше 6 месяцев. "Особенно она показана людям, которые относятся к группам риска, – это, прежде всего, люди, у которых есть высокий риск заражения – медицинские работники, работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений, школьники, а также люди, у которых существует высокий риск возникновения осложнений – люди пожилого возраста, дети дошкольного возраста, хронические больные", - сообщила В.ЗАЙЦЕВА.

Она также порекомендовала употреблять продукты, которые содержат природные фитонциды: лук, чеснок, а также продукты, которые содержат витамин С.

В.ЗАЙЦЕВА сказала, что в эпидемический период наиболее эффективной, проверенной на практике мерой, является временное прекращение занятий в школах, закрытие детских дошкольных заведений. "В текущем году санэпидслужба снова будет рекомендовать органам власти осуществлять эти меры, в начале эпидемии или же при возникновении локальных вспышек в отдельных населенных пунктах или отдельно взятых коллективах", - сказала главный санитарный врач Винницкой области.

Как сообщал УНИАН, директор Украинского центра гриппа Минздрава Украины профессор Аркадий ФРОЛОВ сообщил, что по заболеваемости ОРВИ среди украинских городов лидирует Винница.