Врачи призывают винничан делать прививки против гриппа
Ведь Винница лидер по заболеваемости
Главный санитарный врач Винницкой области Валентина ЗАЙЦЕВА призвала жителей региона делать прививки от гриппа, начало эпидемии которого ожидается через 2 недели.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции.
Как сказала В.ЗАЙЦЕВА, что касается эпидемической ситуации по инфекционным болезням, то сегодня Винницкая область находится на 30% от эпидпорога заболевания, 52-55% больных - это дети. "Эпидемия заболевания возможна не раньше, чем через 2 недели, поэтому для профилактики гриппа еще не поздно и необходимо делать прививки", - сказала она.
По словам В.ЗАЙЦЕВОЙ, прививку от гриппа следует проводить по меньшей мере за 14 дней до начала эпидемии. "Чтобы защитить себя, достаточно одной прививки", - отметила она.
Главный санитарный врач области также отметила, что вакцинация против гриппа рекомендуется для всех людей, старше 6 месяцев. "Особенно она показана людям, которые относятся к группам риска, – это, прежде всего, люди, у которых есть высокий риск заражения – медицинские работники, работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений, школьники, а также люди, у которых существует высокий риск возникновения осложнений – люди пожилого возраста, дети дошкольного возраста, хронические больные", - сообщила В.ЗАЙЦЕВА.
Она также порекомендовала употреблять продукты, которые содержат природные фитонциды: лук, чеснок, а также продукты, которые содержат витамин С.
В.ЗАЙЦЕВА сказала, что в эпидемический период наиболее эффективной, проверенной на практике мерой, является временное прекращение занятий в школах, закрытие детских дошкольных заведений. "В текущем году санэпидслужба снова будет рекомендовать органам власти осуществлять эти меры, в начале эпидемии или же при возникновении локальных вспышек в отдельных населенных пунктах или отдельно взятых коллективах", - сказала главный санитарный врач Винницкой области.
Как сообщал УНИАН, директор Украинского центра гриппа Минздрава Украины профессор Аркадий ФРОЛОВ сообщил, что по заболеваемости ОРВИ среди украинских городов лидирует Винница.