Минздрав заказал для участников АТО 300 тыс. индивидуальных аптечек и 10 госпиталей-палаток

Как передает корреспондент УНИАН, об этом замминистра сказал во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос об оказании медицинской помощи бойцам, задействованным в АТО в Луганской и Донецкой областях.

"Нами создан штаб координации оказания медицинской помощи в этих регионах", - сказал он, добавив, что все данные, которые поступают в штаб, ежедневно докладываются Кабмину.

По его словам Лазоришинца, в состав этого штаба вошли медицинские службы всех ведомств.

Кроме того, он сообщил, что Минздрав подал в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения заказ на поставку 300 тысяч индивидуальных аптечек.

Также министерство подало в международной гуманитарной организации «Врачи без границ» заявку на 10 госпиталей, которые размещаются в палатках. В таком госпитале, пояснил замминистра, работают хирург и анестезиолог, в течение двух суток могут оказать помощь 300 раненым.

"Это у нас есть и выполняется", - добавил он.