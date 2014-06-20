Сегодня ВР заслушает информацию правительства об охране здоровья украинцев

Сегодня во время Часа вопросов к правительству Верховная Рада заслушает информацию об охране здоровья населения Украины и подготовке экономической части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодняшней повесткой дня предусмотрено рассмотрение во втором чтении законопроекта, касающегося повышения минимального размера пенсии членам семей военнослужащих в случае потери кормильца, а также о предоставлении льгот на получение образования лицами, родители которых являются военнослужащими.

Кроме того, в первом чтении будет рассматриваться законопроект, касающийся деятельности, связанной с трансплантацией костного мозга.