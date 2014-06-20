Вынужденные переселенцы нуждаются в психологической помощи

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1», заявила координатор общественной инициативы "Восток-SOS" Светлана Тарабанова.

Она рассказала, что в их общественную организацию обратилось около 2 тысяч вынужденных переселенцев, из них 1092 человека - взрослые, 362 - дети школьного возраста, 294 - дети дошкольного возраста и 152 пенсионера.

"Еще находясь в зоне конфликта, эти люди должны быть уверены в том, что когда они покинут свое жилье, их встретят на новом месте и они получат хотя бы временное жилье. Также нужна очень сильная психологическая поддержка, потому что они не переезжают с места на место, а бегут от войны ", - сказала Тарабанова.