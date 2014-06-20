Лица, лишенные родительских прав, будут платить ребенку алименты

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 народных депутатов из 321 зарегистрированного в сессионном зале.

Так, из статьи 166 Закона ("Правовые последствия лишения родительских прав") предлагается изъять норму о том, что одновременно с лишением родительских прав суд может по требованию истца или по собственной инициативе решить вопрос о взыскании алиментов на ребенка.

Таким образом, в части второй статьи лишь отмечается, что лицо, лишенное родительских прав, не освобождается от обязанности по содержанию ребенка.

Кроме того, определяется, что при удовлетворении иска относительно лишения родительских прав суд одновременно принимает решение о взыскании алиментов на ребенка.

В случае, если мать, отец или другие законные представители ребенка отказываются получать алименты от лица, лишенного родительских прав, суд принимает решение о перечислении алиментов в государственный бюджет. Возобновление перечисления алиментов в пользу матери, отца или другого законного представителя ребенка происходит после их соответствующего обращения в суд.

Также предусматривается исключение положения статьи 192, согласно которому размер алиментов может быть уменьшен, если ребенок находится на иждивении государства, территориальной общины или юридического лица, по заявлению родителей, уполномоченного территориальной общины, юридического лица, на иждивении которого находится ребенок, и при согласии органа опеки и попечительства.