В Украине работает только 42% пляжей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Александр Кравчук.

По его словам, в нынешнем оздоровительном сезоне должно действовать 227 пляжей и рекреационных зон в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, которые имеют выход на морское побережье, из них 172 морских и 55 речных.

«По состоянию на 13 июня работало 97 пляжей (42% от запланированных к открытию), из них 73 на морском и 24 на речном побережье. Все остальные находятся в стадии обустройства. Закрыто 3 пляжа в Одесской и Николаевской областях, остальные не были открыты из-за неготовности к сезону и отсутствия необходимых разрешительных документов», - отметил Кравчук.

Он уточнил, что в Донецкой области из 31 пляжа работает всего 7, остальные еще не открыты из-за неготовности и сложной ситуации в регионе.

«В Запорожской из запланированных 15 работает 7 (из них 5 – морских). В Херсонской области из 142 пляжей (125 морских и 17 речных) работает только 50 пляжей (41 на морском и 9 на речном побережье), остальные пляжи не имеют разрешительных документов», - сказал Кравчук.

Эпидемиолог также подчеркнул, что отдых на неподготовленных пляжах может грозить опасными инфекционными болезнями, самая опасная из которых - холера.

«В 2011 году мы имели случай вспышки холеры в Мариуполе. Во время этой вспышки были закрыты все пляжи на побережье Азовского моря. Убытки от этой вспышки и затраты на ее ликвидацию превысили трехкратный годовой бюджет на содержание всей Государственной эпидслужбы Украины», - отметил Кравчук.