Бывшее руководство Минздрава растратило более 340 млн грн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, по данным Главного следственного управления ГПУ, речь идет о растрате 63,5 млн грн при осуществлении в течение 2011-2013 годов закупки иммунобиологических препаратов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования по существенно завышенным ценам, а также средств в сумме 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов «Индар» у ЧАО «По производству инсулинов «Индар».

Кроме того, Главное управление защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Генеральной прокуратуры начало уголовное производство по факту совершения должностными лицами Минздрава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Так, в ходе прокурорской проверки установлено, что указанные должностные лица умышленно, вопреки запрету Государственной службы Украины по лекарственным средствам на реализацию, хранение и применение иммунобиологических препаратов, необоснованно перечислили обществу бюджетные средства на общую сумму 6,4 млн грн.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляет прокуратура Киева.

Как сообщалось, по результатам проверок, проведенных Генеральной прокуратурой Украины, начато уголовное производство в отношении должностных лиц ЗАО «По производству инсулинов «Индар», которые умышленно противоправно завысили цены на лекарственные средства, которые закупались Министерством здравоохранения Украины, чем причинен государству ущерб на сумму 3,3 млн грн (ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины).