В Крыму из-за отсутствия лечения уже умерли около 20 пациентов ЗПТ - эксперт

В Крыму из-за отсутствия лечения умерли около 20 пациентов заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор по политике и партнерству Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Павел Скала.

По его словам, 800 пациентов ЗПТ лишены жизненно-важного лечения в оккупированном Крыму, еще более 1 тыс. пациентов в зоне АТО на востоке страны оказались перед угрозой остаться без необходимого лечения.

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«Пару десятков пациентов из Крыма были отправлены в реабилитационные центры Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые из них смогли бежать, потому что лечение это довольно специфическое. Российские реабилитационные центры и курсы детокса – это экзекуция, которая в международном праве приравнивается к нечеловеческому отношению и пыткам», - сказал Скала.

Он рассказал, что в мае начался гуманитарный проект, благодаря которому профильные лечебные учреждения Киева, Днепропетровска, Сум и Кировограда смогут обеспечить лечениям ЗПТ 80 пациентов из Крыма и Донбасса.

«57 человек – из 11 городов Крыма, там где лечения нет, оно уже закрыто. Из-за обострения ситуации на Донбассе ожидаем принять еще 20 пациентов-беженцев из зоны АТО. С конца мая количество пациентов из Донбасса увеличивается. Кроме лекарств, пациенты на период адаптации обеспечиваются жильем, питанием и социальным сопровождением. К программе спасения крымских пациентов ЗПТ оперативно подключились международный фонд «Відрождення» и фонд «Открытое общество» в Нью-Йорке, которые предоставили ресурсы», - отметил Скала.

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По его словам, наибольшее количество пациентов принимает Киев, потом Днепропетровск, Винница, Сумы.

Скала отметил, что есть неотложная необходимость в помощи пациентам ЗПТ, которые прибыли в Киев.

«Люди будут благодарны любой помощи. Нужна одежда, предметы первой необходимости, продукты», - сказал Скала.

Руководитель программы «Общественное здоровье» международного фонда «Відрождення» Елена Кучерук отметила, что благодаря программам ЗПТ люди имели возможность вернуться к полноценной жизни, своим семьям, работе.

«Люди имели возможность лечить сопутствующие заболевания, заботиться о детях, родителях, быть свободными от нелегального оборота наркотиков, не совершать преступления для того, чтобы поддерживать свою наркотическую зависимость. Понимая, что отсутствие лечения ЗПТ - это гуманитарная катастрофа, нам в короткое время удалось найти необходимые ресурсы и поддержать такой проект. По меньшей мере, ста пациентам нам удастся помочь», - сказала Кучерук.

Она призвала власти Украины обратить внимание на людей, которые лишены лечения ЗПТ.

«Необходима государственная поддержка, программа для обеспечения непрерывности лечения для тяжелобольных. Непрерывность – один из основных принципов лечения», - подчеркнула Кучерук.