В Крыму ребенка преднамеренно заразили ВИЧ

В Крыму зафиксирован один случай преднамеренного заражения вирусом иммунодефицита.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, прокуратурой Красногвардийского района возбуждено уголовное дело по г.4 ст. 130 Криминального кодекса Украины. На данное время действиям носителя ВИЧ-инфекции, который преднамеренно заразил несовершеннолетнего ребенка, дает оценку суд.

Прокуратурой в 2007 и в начале 2008 годов проведены проверки соблюдения требований Закона Украины «О предотвращении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения». Установлено, что в отдельных регионах горрайадминистрациями не разработаны региональные программы борьбы и профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа, в некоторых учреждениях здравоохранения не созданы специализированные отделения (палаты) для людей с вирусом иммунодефицита, с которых берут деньги за диагностику и лечение, в частности в виде благотворительных взносов.

"Все это - нарушения закона, на которые органами прокуратуры внесены документы реагирования с требованием их немедленного устранения", - говорят в пресс-службе.