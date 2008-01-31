О каких болезнях говорит цвет лица

Грамотный врач может поставить диагноз уже взглянув человеку в лицо. Все дело в том, что разные цвета кожи лица соответствуют болезням различных внутренних органов. О том, как продиагностировать здоровье по лицевой «палитре», рассказала семейный врач Полина Загородняя.

Красный Если красные обе щеки, это говорит о болезни сердца, скорее всего — одном из пороков сердца. В этом случае надо посетить кардиолога.

Синюшный Может появиться на лбу, щеках и губах. Свидетельствует о наличии хронической болезни легких, чаще всего — эмфиземы легких и бронхиальной астмы. Держите путь к терапевту или пульмонологу.

Белые пятна Если на щеках появляются белые пятна, а сама кожа — бледно-желтая, у вас может быть астеноневротический синдром (истощение плюс невроз) или вегето-сосудистая дистония. Начинать «выяснение обстоятельств» нужно начиная с невропатолога.

Бледный Один из характерных признаков анемии. При этом бледная не только кожа, но и слизистые – внутренние поверхности век и губ (посмотрите, приопустив их). В этом случае не обойтись без лечения у врача-гематолога.

Коричневый Проявляется в виде пятен на скулах и корне носа. Свидетельствует о появлении болезни почек, или инфекционном заболевании мочевого пузыря. Загляните к урологу.

Зеленый В лучшем случае его появление говорит о желчно-каменной болезни, в худшем — о циррозе печени или появлении опухоли. Сделайте визит к гастроэнтерологу.

Желтый Желтый цвет и желтые пятна на лице — признаки воспаления печени, желчного пузыря. В этом случае лучше сразу же найти врача-гепатолога – специалиста по печени.

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