Депутаты хотят ввести уголовную ответственность за нарушение прав инвалидов

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 227 из 306 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Предлагается внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины, которыми предусмотрена уголовная ответственность за преднамеренные действия, направленные на прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам инвалидности. За это нарушение предусматривается наказание штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Те же действия, в сочетании с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные служебным лицом, караются штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Действия, которые были совершены организованной группой лиц или повлекли тяжкие последствия, караются лишениям свободы на срок от пяти до восьми лет.