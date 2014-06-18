Принят законопроект по предупреждению возникновения профессиональных заболеваний

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, которыми предусмотрено, что владелец или уполномоченный им орган обязан бесплатно обеспечить газированной соленой водой работников, занятых на производстве с температурой воздуха, превышающей установленные гигиенические нормативы.

Перечень таких производств и правила обеспечения работников газированной соленой водой устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере трудовых отношений, социальной защиты населения, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

Также предлагаются изменения в Закон «Об охране труда», которыми предусмотрено, что работники, которые в связи с производством подвергающихся воздействию вредных химических веществ, в порядке, определенном коллективным договором, обеспечиваются бесплатно молоком или другими равноценными пищевыми продуктами. Перечень химических веществ, при работе с которыми в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.