ВР планирует улучшить пенсионное обеспечение работающих инвалидов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно стимулирования работы лиц из числа инвалидов (№ 1106).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается, что инвалидам ІІ группы пенсия по инвалидности назначается в размере пенсии по возрасту, в том числе во время продолжения ими трудовой деятельности.

Пенсионерам из числа инвалидов I группы пересчет пенсии, начисленный в соответствии со статьей 28 этого документа, проводится со дня установления нового размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом, независимо от факта их работы (осуществления деятельности, связанной с получением дохода, который является базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование).