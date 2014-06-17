В Донецке остались запасы воды на две недели - СНБО

В Донецке остались запасы воды на две недели, в Макеевке на 19 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой на брифинге.

«В результате повреждения насосных станций на канале Северский Донец отсутствует централизованное водоснабжение в городах Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке, Докучаевске, Угледаре и частично в Волновахе», - отметил он.

«В остальных городах и районах области водоснабжение ограничено, аналогичная ситуация может возникнуть в Донецке и Макеевке, там остался запас воды всего на 14 и 19 дней соответственно», - заявил представитель СНБО.