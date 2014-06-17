Как улучшить самочувствие в жаркие дни

Что делать в жару, чтобы проще ее пережить? Оказывается, есть целый комплекс мер, который поможет перенести жаркую погоду без ущерба для здоровья и организма в целом, пишет neboley.com.ua.

Что необходимо делать в жару

1. В жару надевай одежду исключительно из натуральных тканей.

2. Постоянно пей небольшими порциями обычную, негазированную и несладкую воду в количестве 30 мл на 1 кг твоего веса.

3. Прячься от прямых солнечных лучей.

4. Не забывай о головном уборе.

5. Пользуйся солнцезащитным кремом, если тебе приходится находиться длительное время на солнце.

6. Не ешь продукты, которые пролежали без холодильника дольше часа. А если это продукты с кремом, мясом или молоком, то не ешь те, которые пробыли без холода дольше 30 минут.

7. Декоративной косметикой пользуйся минимально, чтобы избежать закупорки пор.

8. Не включай кондиционер на слишком низку температуру, чтобы не простудиться.

9. Мой волосы чаще, чем ты это делаешь в холодное время года, ведь в жару волосы засаливаются гораздо быстрее и перестают пропускать охлаждающий воздух к поверхности головы.

10. Старайся не нервничать и не перенапрягаться, потому что так ты только ускоришь наступление теплового удара.

11. Ешь больше свежих овощей и фруктов, салатов, окрошки и холодных супов, и меньше жирного и острого.

12. Есть в меру, не переедай, чтобы не перегружать организм, который и без того работает на полную катушку, чтобы сохранить здоровье.

13. Пользуйся специальной термальной водой, чтобы уберечь кожу от пересыхания.

14. Ограничить физическую и даже умственную активность.

15. Дважды в день принимай прохладный душ.