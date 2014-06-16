В Украине сохранится прохладная погода

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«На этой неделе ожидаются достаточно спокойные погодные условия. В первой половине недели – с 16 по 18 июня – пройдут небольшие и умеренные дожди практически во всех областях Украины… С 19 по 22 июня существенных осадков не ожидается», - сказал Кульбида.

По его словам, сегодня дожди пройдут по всех регионах страны, кроме юга и востока, а 17 июня осадков не будет только в Крыму. В среду, 18 июня, дожди ожидаются в западной и северной Украине. При этом Кульбида отметил, что максимальная температура воздуха на этой неделе не превысит +25 градусов, и только 22 июня в южных областях столбики термометров поднимутся до +30.