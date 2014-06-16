Служба ЕС по гуманитарной помощи предоставляет 374 тыс. евро для Красного креста Украины

Служба ЕС по гуманитарной помощи и гражданской защите (ECHO) предоставляет 374 тыс. евро помощи для укрепления возможностей Красного креста Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Как отмечается в сообщении, служба ЕС по гуманитарной помощи и гражданской защите (ECHO) работает в Украине с февраля. Эксперты по гуманитарной помощи Службы внимательно следят за гуманитарной ситуацией и координируют различные вопросы со своими партнерами по всему миру.

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ECHO предоставляет 374 тыс. евро помощи - это отвечает более трети обращений Украины к Международной федерации красного креста. Эта поддержка используется для укрепления возможностей Красного креста Украины и оказания первой помощи и поставок для предоставления помощи.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации и роста гуманитарных потребностей, Европейская Комиссия готова повысить свою помощь. Гуманитарная помощь основывается на принципах гуманности, нейтралитета, незаангажированности и независимости, отмечается в сообщении.

Европейский комиссар по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и антикризисным мероприятиям Кристалина Георгиева отметила, что приветствует использование политических и дипломатических каналов для решения конфликта в Украине и подчеркивает необходимость защиты мирного населения.

«Я чрезвычайно обеспокоена последними событиями на востоке Украины, особенно, когда мирное население, включая женщин и детей, попадает в перекрестный огонь и платит за это своими жизнями. Я приветствую все усилия, направленные на решение конфликта с использованием политических и дипломатических каналов. Мы все надеемся, что вскоре насилие прекратится", - заявила она.

Георгиева подчеркнула, что все стороны должны делать все зависящее от себя, чтобы защитить мирное население и, как часть этого, разрешать сотрудникам гуманитарных служб – особенно медицинскому персоналу – выполнять свою работу.

"Во время предоставления помощи людям, которые в этом нуждаются, нужно руководствоваться только гуманитарными принципами нейтралитета, незаангажированности и недискриминации», - отметила еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовали военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Автономной Республики Крым из состава Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Через границу из РФ поставляется военная техника, вооружение и пропускаются боевики.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

11 июня первый заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин сообщил, что в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибло более 200 человек.