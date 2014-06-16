Чем полезен квас

Квас является древним славянским напитком, в котором за счет процесса брожения образуется приблизительно 1,2% этилового спирта. Особенно актуален этот напиток с кисловатым вкусом в летнее время года, так как он прекрасно утоляет жажду, пишет neboley.com.ua.

Существует два основных вида кваса: фруктовый и хлебный. Первый изготавливается на основе сока или морса путем сбраживания. Хлебный квас готовится из ржаной муки, сахара, солода, дрожжей, квасных хлебов, воды и молочнокислых бактерий. Применение этих напитков с целью лечения различного спектра заболеваний обусловлено их химическим составом. Рожь богата такими полезными веществами, как фосфор, кальций, железо, цинк, марганец и кобальт. Бывает еще овощной квас, активно применяемый в народной медицине, он является очень вкусным и полезным. Как правило, делают его из красной свеклы. Этот напиток способствует выведению камней из почек, очищению печени и снижению веса, предотвращает закупорку сосудов.

В состав кваса входит огромное количество ценных ферментов, витаминов В1, РР, каротина, рибофлавина и аминокислот. Этот напиток способствует нормализации обмена веществ, налаживанию работы пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, укреплению иммунитета и улучшению общего самочувствия. Кроме того, квас является достаточно питательным напитком, восстанавливающим силы и снимающим усталость.

Безусловно, польза от употребления кваса будет максимальной, если напиток будет натуральным. К сожалению, купить такой продукт в магазинах не всегда представляется возможным. Поэтому лучше готовьте квас самостоятельно, тогда он будет обладать лечебными свойствами. Помните, что срок хранения этого напитка составляет не более двух суток в холодильнике.