Вопрос обеспечения в зоне АТО лекарствами будет решен - Лутковская

Вопрос обеспечения граждан в зоне проведения антитеррористической операции лекарствами будет решен в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

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«Действительно, такая проблема существует. Эта проблема находится под контролем и моим, и Министерства здравоохранения Украины. Несколько дней подряд мы решали проблему, каким образом сделать так, чтобы на всей территории, на которой проводится антитеррористическая операция, на которой, к сожалению, происходит вооруженный конфликт, чтобы на этой территории те, кто нуждается жизненно в необходимых лекарствах, чтобы они их получали, – сказала Лутковская. – Поэтому вместе с Минздравом решали этот вопрос, вместе с Минздравом нашли путь решения этой проблемы».

Она отметила, что существуют проблемы со снабжением лекарств в первую очередь в ампулах, а также проблема с оплатой за поставленные лекарства.

«С определенным количеством лекарств существуют проблемы, потому что это не лекарства в бумажных упаковках, это ампулы. Их намного сложнее провезти и в некоторых случаях даже более опасно, - заметила Лутковская. - Кроме всего прочего, есть еще проблемы с оплатой счетов. Даже если местные управления здравоохранения имеют деньги для закупки тех или иных лекарств, проблема заключается в том, что они не могут провести это через органы казначейства, которые сейчас не работают в некоторых местах проведения АТО».

«В связи с этим вместе с Министерством здравоохранения нашли выход из этой ситуации. Я думаю, что в ближайшее время лекарствами эти люди будут обеспечены», - подчеркнула она.

В свою очередь Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова отметила, что ситуация с обеспечением лекарствами в зоне АТО «катастрофическая». Она призвала благотворительные общественные организации приобщиться к решению этой проблемы.