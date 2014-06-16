В Украине внедрят информационную систему «Национальный реестр доноров в Украине»

В Украине в ближайшее время будет подготовлена к утверждению концепция информационной системы «Национальный реестр доноров в Украине».

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний, соответствующее решение принято экспертами профильной рабочей группы, созданной при Госслужбе. Эксперты также согласовали план дальнейших действий по подготовке технического задания для закупки/разработки Национального реестра, который станет унифицированной информационной системой и позволит упорядочить значительный массив учетных и статистических данных в сфере донорства, избежать их дублирования или осложнений в процессе учета.

Также планируется создание единого механизма автоматизации деятельности службы крови, благодаря чему будет обновлена технологическая инфраструктура, осуществлена модернизация регионального программного обеспечения и серверного парка, обеспечена комплексная система защиты информации.

*** 14 июня – Всемирный день донора крови, учрежденный в 2005 году.