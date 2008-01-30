Врачи: Водка с перцем не убережет от гриппа

Когда человек находится длительное время на улице на морозе, его организм теряет способность вырабатывать защитные противогриппозные факторы, в первую очередь интерферон, и он простуживается. Поэтому нужно хорошо одеваться.

Об этом УНИАН рассказал директор Украинского центра гриппа Минздрава Украины профессор Аркадий ФРОЛОВ.

Если человек одет легко, а теперь таких много, особенно среди молодежи, он фактически беззащитен перед вирусами. Особенно берегите – ноги и поясничный участок тела. “Еще хочу обратить внимание на то, что в эпидемический период нужно значительно уменьшить, а лучше вообще исключить, употребление спиртных напитков, даже пива” – рассказал А.Фролов.

По его словам, они - мощные разрушители нашей иммунной системы. Так что, популярное народное средство при первых симптомах простуды - рюмка водки с перцем, не поможет. Это - миф, которому приписывают те свойства, которых спиртное абсолютно не имеет. Напротив, уже доказано, что избыточные дозы алкоголя значительно снижают сопротивление организма человека инфекциям.