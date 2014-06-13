Как быстро похудеть к отпуску

Прежде чем начинать борьбу с собственным телом, неплохо было бы проконсультироваться с врачом-диетологом. Заодно можно и получить рекомендации по выбору диеты, пишет foka.com.ua.

Однако, если есть запрос - то будет и ответ, поэтому ниже мы собрали в единое и выложили простым языком основные принципы безопасного снижения веса. Итак, для того, чтобы быстро похудеть и не испортить раз и на всегда собственное здоровье, необходимо помнить о следующих 3 простых правилах:

1. Ежедневный рацион должен содержать в себе максимальное количество зелени, фруктов, овощей, орехов, сухофруктов, семечек и продуктов, богатых жирными кислотами. Здоровье - обязательное условие для красоты и внешней привлекательности. Кроме того, процессы пополнения и истощению запасов витаминов и минералов в человеческом организме - процессы крайне медленные. Что все это значит? Это означает, что непродуманная диета может принести больше вреда, чем пользы. Через острую нехватку какого-либо даже одного витамина может очень сильно испортиться состояние кожи, волос, ногтей - а для исправления ситуации потребоваться от одного до нескольких месяцев!

2. Вместо голодания, экстремальных диет, экзотических систем питания, мочегонных и слабительных препаратов или урезания суточной нормы калорий вдвое выбирайте так называемое «правильное питание»! Продукты должны быть максимально качественными, свежими и натуральными, а еда - простой и с минимум обработки. Откроем секрет: единственный способ выполнять это правило - не покупать «неправильные» продукты вообще. Повторяем: вообще. То есть переходить на правильное питание должно одновременно вся семья.

3. Пейте много жидкости. Рекомендация не новая, но, как показывает практика, почему-то именно о ней чаще всего забывают и не выполняют ее как следует. Хотя именно она имеет самый высокий показатель соотношения усилия / результат. Большую часть жидкости должны составлять вода, натуральные морсы, компоты и лимонады (без сахара или с минимальным его содержанием), а меньшую - молочные и кисломолочные продукты. Сладкие напитки, черный чай и кофе лучше не употреблять вообще. Открытым остается вопрос зеленого и травяного чаев. Ну и, конечно же, данные рекомендации не подходят людям с заболеваниями почек и других органов моче-половой системы.

Надеемся, наши советы помогут вам быстро сбросить ненужные килограммы до лета без вреда для здоровья. Еще раз кратко подытожим вышеизложенное.

Итак, 3 основных правила похудения:

1. Больше зелени, фруктов, овощей и злаков.

2. Правильное питание.

3. Пить больше жидкости.

Придерживаясь этих несложных рекомендаций и делая это регулярно, вы сможете быстро привести свой вес в норму.