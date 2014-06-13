Фонд Ахметова предлагает помощь в эвакуации мирных жителей востока страны

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» предлагает свою помощь в эвакуации мирных жителей восточных регионов Украины.

Об этом говорится в обращении директора фонда Анатолия Заболотного к премьер-министру Украины Арсению Яценюку, текст которого передан УНИАН.

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По его словам, фонд помогает выехать семьям с детьми и инвалидам.

«С 23 мая, получая многочисленные обращения от семей, Фонд направил свои усилия на эвакуацию людей из Донецкой области (города Славянск, Краматорск, Дружковка). Круглосуточно работает горячая линия: (099) 924 19 81, (063) 117 89 01, (095) 199 74 81. На сегодняшний день нам удалось эвакуировать 2274 человек, из них 1519 детей, в том числе нам удалось профинансировать или бесплатно разместить более 800 человек на базах отдыха, в детских оздоровительных лагерях на период до конца августа 2014 года. Работая непосредственно с эвакуированными людьми, мы очень остро ощущаем угрозу гуманитарной катастрофы для Украины», - отметил директор фонда Ахметова.

Вместе с тем Заболотный отметил, что эвакуация людей из зоны боевых действий сталкивается со многими проблемами.

«В условиях отсутствия связи не налажена система информирования населения об эвакуации, не организован коммунальный транспорт для вывоза людей (каждые 2-3 часа в одной точке города или в нескольких должен быть организован сбор для выезда людей), есть проблемы с железнодорожными билетами. Необходима «квота» на билеты для беженцев, а также организация безопасного передвижения. Также есть проблемы по обустройству в местах временного пребывания: не хватает баз для размещения людей, недостаточное информирование людей о местах регистрации, о медицинском обслуживании, организации рабочих мест, относительно переоформления социальных выплат/помощи по месту временного проживания, об адресах, куда можно обратиться для восстановления утраченных документов. Нас беспокоит отсутствие единого координационного центра (или слабое информирование о его работе), также областные государственные структуры в большинстве случаев беспомощны или работают в ручном режиме, так как остались без координации регионального руководства», - отметил директор «Развития Украины».

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«В зоне проведения антитеррористической операции отсутствуют питьевая вода, электричество, стационарная и мобильная связь, существенно ограничен доступ к продуктам питания и медицинским средствам, инфраструктура почти полностью разрушена. Тысячи людей из-за отсутствия «гуманитарного коридора» не могут покинуть зону антитеррористической операции, где есть прямая угроза их жизни, а те, кому удалось выехать, не имеют возможностей устроиться на местах», - заявил Заболотный.

Он призвал использовать потенциал общественных объединений и волонтерских групп, которые активно помогают в решении этих вопросов, однако их работа наиболее эффективна при условии централизованной координации.

«Хотим заверить, что Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и в дальнейшем будет продолжать вывозить и размещать людей, пока есть такая необходимость, а также желающие выехать. Однако только совместными усилиями мы сможем предотвратить гуманитарную катастрофу в стране и успешно выполнить поручение президента Украины », - отметил Заболотный.

Он также подчеркнул, что фонд Ахметова предлагает уже в ближайшее время провести рабочую встречу с представителями профильных министерств, Совета по вопросам национальной безопасности и обороны, Уполномоченного по правам человека, представителями офиса Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и общественных организаций, которые уже сегодня задействованы в решении вопросов, связанных с переселенцами из восточной Украины.