Во Всемирный день донора крови в Киеве состоится акция «Капля жизни – это я»

14 июня, во Всемирный день донора крови, с 16:00 до 19:00 возле арки Дружбы народов Киевский городской центр крови и Всеукраинская молодежная общественная организация «Ассоциация молодых доноров Украины» проведут акцию «Капля жизни – это я».

Во время мероприятия все желающие смогут определить свою группу крови, а также оставить свои данные для базы данных доноров Украины, сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, он напомнил, что Всемирный день донора крови отмечается ежегодно в разных странах мира. Целью этого события является повышение информированности людей о необходимости в безопасной крови и ее компонентов для спасения человеческих жизней.

Программа ВОЗ по безопасности переливания крови направлена на создание в странах условий для общего доступа к качественной, соответствующей крови и продуктам крови для переливания, их должного использования, безопасности доноров крови и пациентов.

В мире ежедневно умирают 800 женщин от осложнений беременности и родов. Почти все эти случаи происходят в развивающихся странах. Массивное кровотечение во время родов является главной причиной материнской смертности, заболеваемости и инвалидности, однако, обеспечение доступа к безопасным запасам крови, проведение переливаний крови и до сих пор остаются главными проблемами во многих странах мира.

Стойка отметил, что в Киеве случаи материнской смерти в родах за год единичные. Благодаря донорам крови родовспомогательные заведения полностью обеспечены цельной донорской кровью и ее продуктами.