Как лечить воспаление седалищного нерва

Седалищный нерв — один из самых крупных и длинных в организме человека. Он начинается у крестцового сплетения и опускается через ягодицу и всю ногу до самых пальцев. Если у человека возникает невралгия (воспаление и боль) седалищного нерва, то это значит, что у него развился ишиас. Ишиас (или защемление седалищного нерва) проявляется болью различной степени в пояснично-крестцовой области или в ягодице, распространяясь на всю заднюю поверхность бедра, голени и стопы. От боли может страдать и одна нога, и сразу обе. В некоторых случаях боли при ишиасе может не быть, а могут быть такие неприятные ощущения, как жжение, покалывание, стреляющая боль, онемение. Но очень часто, когда болит седалищный нерв, человек не может стоять, сидеть, ходить и даже спать, пишет lady.tochka.net.

Воспаление седалищного нерва — это поражение корешков пояснично-крестового отдела позвоночника, или, иначе говоря, мест выхода спинного мозга Причин, которые привели к заболеванию нерва, может быть несколько.

- В первую очередь это заболевания суставов и позвоночника (позвоночная грыжа, деформация межпозвоночных дисков из-за остеохондроза и т. д.), а также их травмы, плоскостопие.

- Иногда спровоцировать воспалительный процесс может неправильно сделанная внутримышечная инъекция в ягодицу (очень редко).

- Негативное влияние могут оказывать переохлаждение, диабет, нагрузки на позвоночник.

Таким образом, лучшими профилактическими мерами (но не лечебными в период обострения!) будут активный образ жизни, занятия спортом (как минимум ежедневная утренняя зарядка).

Но только не поднятие тяжестей. Позвоночник нужно беречь, так как даже незначительные его травмы могут в дальнейшей жизни стать причиной защемления седалищного нерва. Малоподвижный образ жизни и неправильная осанка, лишний вес — вот враги нашей костной системы и мышц.

Симптомы при воспалении седалищного нерва могут отличаться в различных случаях, в одном случае боль представляет собой небольшой дискомфорт, а в другом не позволяет ходить, сидеть, спать и настолько интенсивная, что обезболивающие препараты не всегда помогают. Заболевания седалищного нерва часто сопровождает:

- Боль в ягодице, распространяющаяся от поясницы до стоп, усиливается при сидении, стоянии, кашле, чихании;

- Онемение, жжение в ногах, слабость;

- Невыносимая боль, спазмы мышц, похудение одной ноги;

- Стреляющая боль в пояснице, ноге.

При появлении этих симптомов необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Врач проведет обследование и назначит лечение. Лечение проводится с учетом причины заболевания и его стадии. При острой стадии больному обычно показан постельный режим. При воспалении защемленного седалищного нерва назначают противовоспалительные обезболивающие средства( ибупрофен, диклофенак, ортофен), назначают физиотерапевтические процедуры, массаж, гимнастику, водолечение. Также используются различные спиртовые настойки (настойка жгучего перца и настойка цветков сирени). Кроме того, широкое распространение получили такие методы:

- акупунктура,

- мануальная терапия,

- электрическая стимуляция мышц,

- ношение фиксирующих поясов.

Хирургическое вмешательство проводится только тогда, когда боль очень сильная и ничто не помогает ее уменьшить. Однако проводится оно только в самых крайних случаях.