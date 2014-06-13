Руководить медицинскими заведениями должны квалифицированные менеджеры – эксперт

Руководить медицинскими заведениями должны эффективные управленцы с соответствующим образованием.

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции в УНИАН выразил эксперт Консультативного совета при омбудсмене Украины Андрей Роханский.

По его словам, начало медицинской реформы – это пример плохого менеджмента. «С самого начала были нарушены основные принципы, которые изучают в любых школах менеджмента. Не было планирования, финансового плана. Руководить медицинскими заведениями должны управленцы. А у нас обычно тот, кого назначают руководителем лечебного заведения, «идет в бой», а затем уже приобретает опыт, и это отражается на качестве и доступности медицинской помощи», - сказал он.

В свою очередь, председатель Комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Минздраве Зоряна Черненко отметила, что «главные врачи, кроме функций управлять всеми медицинскими вопросами, занимаются экономикой, управлением. Это не может выполнять один человек. Лучше всего, чтобы в медицинские заведения зашли люди с управленческим образованием и менеджментом. Нужно внедрить менеджеров в систему здравоохранения и непосредственно в медицинские заведения и показать, что это эффективно, когда главный врач занимается одними вопросами, а менеджер – другими».

В свою очередь, руководитель Школы здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия» Нина Чалая отметила, что школа еще с 2001 года начала работать в направлении подготовки высококвалифицированных менеджеров для отрасли. «При поддержке Европейской ассоциации школ здравоохранения мы впервые внедрили магистерскую программу по менеджменту в здравоохранении, которая готовит управленцев с современными знаниями экономики, управления, государственного управления. В этом году школа проводит уже десятый набор. Около 75% наших выпускников работают в отрасли здравоохранения. В подавляющем большинстве это негосударственные общественные объединения, частные больницы, международные организации, также выпускники работают в органах государственной власти, преподают, но места в государственных заведениях здравоохранения им не нашлось», - сказала она.

В то же время, руководитель управления реформирования здравоохранения Минздрава Константин Надутый отметил, что министерство продолжает заниматься реформированием системы здравоохранения, и сегодня на сайте ведомства будет размещен второй вариант концепции, который проработан с учетом замечаний и предложений общественности.

Вместе с тем, председатель правления совещательного совета сообщества по вопросам доступа к лечению в Украине «ЮКАБ» Дмитрий Шерембей отметил, что нужно обнулить советскую систему здравоохранения в Украине.

«Нужно поставить диагноз нашей медицине, признать, что все это была страшная ошибка по отношению к людям, позвать людей, возможно, даже не из Украины, у которых будет смелость признать это и сказать, что ситуация в медицине должна измениться», - добавил он.