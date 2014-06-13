Кабмин назначил председателя Госслужбы по вопросам инвалидов и ветеранов

Кабинет министров Украины назначил Юрия Гугина председателем Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины.

Распоряжение “О назначении Гугина Ю. В. председателем Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины” № 542-р от 04 июня опубликовано на Правительственном портале.

"Назначить Гугина Юрия Викторовича председателем Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины", - говорится в распоряжении.