Кабмин назначил председателя Госслужбы по вопросам инвалидов и ветеранов
08:49, 13 июня 2014Страна
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Фото: УНИАН
Кабинет министров Украины назначил Юрия Гугина председателем Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины.
Распоряжение “О назначении Гугина Ю. В. председателем Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины” № 542-р от 04 июня опубликовано на Правительственном портале.
"Назначить Гугина Юрия Викторовича председателем Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины", - говорится в распоряжении.
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