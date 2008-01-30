Харькову катастрофически не хватает педиатров и фтизиатров

Харькову не хватает полтысячи врачей. Медики жаждут быть гинекологами и урологами, но вовсе не горят желанием посвятить себя педиатрии или фтизиатрии.

При солидном количестве вакансий врачей и медсестер на учете в Центре занятости находится масса неработающих специалистов. Чтобы привлечь людей в систему здравоохранения и устранить нехватку кадров — в городе собираются организовать «Ярмарку профессий».

В остром дефиците — врачи «скорой помощи», терапевты, врачи-лаборанты, рентгенологи, педиатры. Одна из самых непопулярных нынче специальностей — фтизиатрия. Укомплектованность врачами в противотуберкулезных учреждениях всех типов — около 71%, участковых врачей-фтизиатров в поликлиниках и того меньше — около 66%. Зловредная палочка Коха передается довольно просто, а фтизиатрам приходится контактировать с больными постоянно.

У специальности есть и моральные издержки: работать в основном приходится со свое­образным контингентом: алкоголиками, наркоманами, людьми, прибывшими из тюрем, бомжами. Создание для медперсонала условий: отдельных служебных помещений, предоставление горячего питания кардинально проблему не решают.

Проблема кадров в Украине очень болезненная. Причина — низкая заработная плата и отсутствие социальных гарантий. За нелегкий труд с учетом 30%-ной надбавки (200–260 гривен) врач-фтизиатр получает в среднем около 1240 гривен, а медсестры, работающие в противотуберкулезном диспансере — до тысячи гривен. Не хватает жилья, участковых фтизиатров не мешало бы обеспечить бесплатным проездом: у медиков много денег уходит на транспорт, поскольку приходится добираться в далеко расположенные очаги инфекции за свои «кровные».

Нет ничего удивительного в том, что выпускники вузов в противотуберкулезные учреждения не стремятся. Приходят по два-три человека в интернатуру, но до диспансеров доходят не все. Каждый родитель пытается своего ребенка от этого увести.

Соответственно, половина врачей-фтизиатров — уже пенсионного возраста: те, кому 55-60 лет, считаются молодыми. «Я молюсь и на тех, кому за 70 — лишь бы человек сохранял ясность ума и был здоров», — делится главный городской фтизиатр. Тем не менее даже пожилые специалисты увольняются, боясь заболеть туберкулезом.

Заместитель городского головы — директор Департамента охраны здоровья и социальных вопросов Игорь Шурма сообщил, что город пошел на беспрецедентный шаг и сделал Харьковскому государственному медицинскому университету на необходимых специалистов муниципальный заказ. В Харькове нет потребности в гинекологах, акушерах-гинекологах, дерматовенерологах, и с этого года власти не дали ни одной заявки на эти специальности.

Вечерний Харьков