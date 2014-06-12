«Врачи без границ» расширяют поддержку больницам на востоке Украины

В условиях вооруженного конфликта, который продолжается на востоке Украины, международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» / Médecins Sans Frontières (MSF) расширяет свою поддержку перегруженным больницам в зоне конфликта.

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Как отмечается в сообщении, переданном УНИАН, в течение прошлых двух недель MSF предоставила остро необходимые лекарства и медицинские материалы пятнадцати больницам на востоке страны, недавно такая помощь была оказана больницам в Славянске, Луганске, Краматорске, Николаевке, Димитрове, Артемовске и Красноармейске. Все переданные материалы, на сегодня это в общей сложности около четырех тонн груза, были предоставлены на основе потребностей, определенных руководством этих больниц.

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По словам главы миссии MSF в Украине Стефана Прево, MSF расширяет свою поддержку медицинских учреждений, находящихся под растущим давлением, поскольку количество раненых продолжает увеличиваться.

«Нашим приоритетом является определить конкретные пробелы или потребности, такие как нехватка лекарств или хирургических принадлежностей, и обеспечить своевременную поддержку в случае необходимости», - отметил Прево.

Он также подчеркнул, что организация «Врачи без границ», постоянно контактирует с медицинским персоналом главных больниц в зоне конфликта и готова оказать дополнительную поддержку в случае необходимости.

«Как независимая и нейтральная наша организация не поддерживает ни одну из сторон любого конфликта. В Украине работа наших команд сосредоточена исключительно на реагировании на медицинские гуманитарные потребности», - сказал Прево.

В рамках плана готовности к чрезвычайным ситуациям, организация предварительно разместила комплекты лекарств и медицинских материалов для оказания экстренной помощи в ряде населенных пунктов в Восточной Украине, таким образом, обеспечив возможность быстро передать помощь в случае резкой эскалации насилия. Когда предварительно подготовленные комплекты для экстренной помощи были переданы, MSF укомплектовала дополнительные девять наборов и передала их больницам в соответствии с их потребностями. Каждый набор содержит медикаменты и медицинские материалы для лечения до 150 раненых и включает бинты и другие перевязочные материалы, шприцы, антибиотики и носилки.

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MSF усиливает свою команду обеспечения экстренной помощи и будет проводить оценку медицинских потребностей структур здравоохранения в зонах ведения боевых действий. Команда специалистов также изучает потребности по оказанию психологической помощи населению в Киеве и Одессе, в частности, вынужденным переселенцам и людям, пострадавшим в результате насилия в течение последних трех месяцев.

Начиная с марта текущего года MSF проводит программу поддержки психологического здоровья, консультируя пострадавших в ходе событий в Киеве в начале этого года, а также предоставляя техническую и психологическую помощь практикующим специалистам-психологам. С марта по май 450 психологов и психиатров прошли обучение по оказанию первой психологической помощи, посттравматического стрессового расстройства, горя, тревоги и управления стрессом.

MSF работает в Донецке с 2011 г., осуществляя программу по лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза в учреждениях пенитенциарной системы области.

*** MSF международная медицинская гуманитарная организация, работающая на основе принципов нейтральности, независимости и беспристрастности в более чем 70 странах мира. MSF не поддерживает ни одну из сторон в любом конфликте, является независимой от каких-либо политических, военных или корпоративных программ и оказывает медицинскую помощь людям исключительно на основе потребностей, независимо от пола, расы, религиозных или политических убеждений.