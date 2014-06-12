Минздрав усилит контроль за соблюдением Лицензионных условий

Минздрав Украины усилит контроль за соблюдением Лицензионных условий

Как сообщили УНИАН в Минздраве, Управление по вопросам качества оказания медицинской помощи в течение первого квартала 2014 года провело 54 плановые проверки соблюдения субъектами хозяйствования Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике.

По результатам указанных проверок 13 лицензиатам аннулированы лицензии, 37 - выдано предписание об устранении нарушений Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Подавляющее большинство оснований аннулирований - акты о невозможности обеспечить лицензионные условия определенного вида хозяйственной деятельности и акты о выявления недостоверных сведений в документах, поданных субъектом хозяйствования.

Во время проверок наиболее часто встречаются нарушения Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, в частности, не ведется медицинская документация или ее заполнение не соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов; уровень квалификации медицинского персонала не соответствует единым установленным квалификационным требованиям; осуществление медицинской практики по специальностям, которые не указаны в документах поданных субъектом хозяйствования для получения лицензии; отсутствие информированного согласия пациентов на медицинское вмешательство, диагностику и обследование; использование помещений не по назначению; нарушение санитарных условий и правил, определенных для лечебных учреждений; оказания медицинской помощи больным с нарушением протоколов и стандартов, утвержденных Минздравом Украины.

Все указанные проверки осуществлялись в соответствии с законами Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» и Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, утвержденного приказом МЗ Украины от 10 февраля 2011 года № 80, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 26 мая 2011 года за № 634/19372.