В Полтавской области заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидемпорог

В Лубнах Полтавской области все школы закрыты на карантин из-за превышения эпидемического порога заболеваемости на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп.

Как сообщила УНИАН заместитель главного санитарного врача Полтавской области Наталия ГОРБЕНКО, из-за превышения эпидемического порога заболеваемости, согласно распоряжения городского председателя Лубен Василия КОРЯКА и с целью профилактики по возникновению эпидемии гриппа, введен карантин и приостановлено занятие в 9 школах города на период с 28 января по 9 февраля.

"На прошлой неделе, в г. Лубны наблюдалось достаточно не большое превышение эпидемического порога заболеваемости на ОРВИ и грипп среди взрослого населения и достаточно значительное превышение эпидпорога среди учеников", - сказала Н.ГОРБЕНКО.

По ее словам, медики области продолжают мониторинг ситуации с заболеваемостью на ОРВИ и грипп, которая в других районах и городах Полтавской области пока еще не превышает критической отметки.