Грудное молоко помогает предотвратить возникновение астмы у младенцев

В результате исследования выяснилось, что грудное молоко может помочь защитить младенцев от аллергических реакций типа астмы, сообщает BBC.

По мнению экспертов, до сих пор точно не доказана взаимосвязь кормления грудью co снижением риска возникновения астмы у детей.

Приступы астмы случаются в результате реакции иммунной системы как на обычные безопасные вещества в окружающей среде, как и на инородные и опасные. Вдыхание таких веществ, как пыли, например, может вызвать воспаление дыхательных путей, сужая их и приводя к затруднениям в дыхании.

Ученые французского института использовали аллерген ovalbumin — протеин, найденный в яичных белках. Они дали возможность вдыхать протеин самкам крыс, которые только разродились и не позволяли вдыхать протеины их потомству.

Тесты подтвердили, что аллерген передавался потомству крыс через грудное молоко, что позволило развить у них стойкость иммунной системы к аллергии. Эффект не зависел от иммунной системы матери.

По мнению исследователей, существуют большие различия в реакциях организма людей и крыс, но это исследование может послужить платформой для создания новых способов в борьбе с возникновением аллергических заболеваний.

med2.ru