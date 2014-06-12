В Киеве в этом году на воде погибли 25 человек

В Киеве в этом году на воде погибли 5 человек пятеро из них – с наступлением купального сезона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом говорилось сегодня на совещании по обсуждению вопроса готовности к купальному сезону городских пляжей и о соблюдении правил безопасности на них.

Совещание по поручению первого заместителя председателя КГГА Богдана Дубаса провел заместитель директора – начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Рюмшин.

Рюмшин напомнил, что в этом году специалисты коммунального предприятия «Плёс» приложили максимум усилий и своевременно и в полном объеме подготовили 11 городских пляжей, 14 зон отдыха и 50 мест возле воды, на которых не рекомендовано купаться. К началу лета - все пляжи с паспортами готовности, лишь на озере «Тельбин» СЭС выявила отклонения в анализе воды, однако их устранение будет зависеть от погодных условий.

Заместитель начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве – начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Руслан Буханец заметил, что в последнее время в столице наблюдается резкий рост количества погибших на водных объектах.

«В 2013 году их количество составило 80 человек, в этом году на воде погибли 25 человек, 5 из них – с наступлением купального сезона. В основном такие случаи происходят из-за несоблюдения людьми правил поведения на воде, а к смерти, по большей части, приводит купание в нетрезвом состоянии. Так, во время праздника Троицы утонули три человека. И эти все три случая произошли на не рекомендуемых для купания зонах отдыха возле воды», – сообщил Буханец.

Он отметил, что для соответствующего реагирования на чрезвычайные происшествия в Киеве функционируют 4 спасательные службы - аварийно-спасательный отряд специального назначения Главного управления ГСЧС в городе Киеве, коммунальная аварийно-спасательная служба «Киевская служба спасения», общественная организация ООО «Спасвод», специализированная аварийно-спасательная водолазная служба КП «Плёс».

По словам Буханца, в столице расположено 48 предприятий, учреждений и организаций, которые предоставляют услуги отдыха населения на воде. При этом только на 7 объектах размещены сезонные спасательные посты, на 6 – заключены соглашения на аварийно-спасательное обслуживание и на 13 объектах проведено обязательное обследование дна акватории. На других объектах руководители не проводят профилактические мероприятия по безопасному поведению людей на воде.

С целью обеспечения безопасных условий отдыха населения на водных объектах города и соблюдения правил охраны жизни людей на них было решено провести ряд мероприятий. КП «Плёс» поручено решить вопрос оповещения на пляжах и в зонах отдыха и на спасательных станциях, установить информационные таблички на пляжах и в зонах отдыха, улучшить материально-техническое оснащение специализированной аварийно-спасательной водолазной службы, а также создать необходимое количество неприкосновенного запаса горюче-смазочных материалов.

Кроме того, КП «Плёс» совместно с райгосадминистрациями должно решить вопрос запрещения купания в водоемах, которые не вошли в перечень пляжей и зон отдыха.

Также профильные службы усилят разъяснительную работу и постоянно будут проводить профилактическую работу среди населения через средства массовой информации о предупреждении несчастных случаев на воде.

Главное управление МВД Украины в городе Киеве во время охраны общественного порядка с привлечением общественных формирований будет выявлять детей, находящихся на территории пляжей и водных объектах без сопровождения взрослых, а водолазные службы «Плёс» и «КАРС» усилят контроль за безопасным поведением на воде.

Департаменту образования и науки, молодежи и спорта КГГА поручено организовать работу по обучению детей плаванию на базе существующих профильных учреждений и на водных объектах города.

Кроме того, в течение купального сезона с целью недопущения ухудшения санитарного и эпидемиологического благополучия киевлян и гостей столицы, подготовки к летнему отдыху, оздоровления и обеспечения безопасности населения на водных объектах города профильные службы постоянно будут проводить противомалярийные, противоклещевые, противолептоспирозные и санитарно-оздоровительные мероприятия, а также дератизационные и дезинфекционные мероприятия в местах массового отдыха населения на водных объектах, объектах социальной сферы и жилищного фонда.