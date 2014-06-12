В Одесскую область из Луганщины выехали 449 детей из интернатов

Из Луганской области на оздоровление в Одесскую область выехали 449 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в интернатных заведениях сферы управления Министерства образования и науки Украины.

Об этом заявила начальник Управления охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Украины Алена Терещенко на брифинге, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По ее словам, решается вопрос относительно перевода 9 детей-инвалидов из дома ребенка № 2 в Краснодонский областной дом-интернат для детей-инвалидов, который подчинен Департаменту социальной защиты населения.

В Донецкой области пока необходимости в вывозе воспитанников домов ребенка в аналогичные заведения региона нет, потому что во всех них созданы все надлежащие условия по безопасному пребыванию детей. Роженицы желания перевестись в другие заведения здравоохранения не проявили, сказала Терещенко.

«Также благодаря сотрудничеству с Фондом народонаселения ООН, ЮНИСЕФ, Красным Крестом и другими благотворительными организациями в зону конфликта удается доставлять гуманитарный груз для малышей и их мам. Это гигиенические наборы, пакеты для младенцев», - сообщила Терещенко.