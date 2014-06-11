В Славянске прекращен подвоз питьевой воды - ГосСЭС

В городе Славянск Донецкой области прекращен подвоз питьевой воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Александр Кравчук.

Он подчеркнул, что в зоне проведения АТО потенциально осложнена эпидемическая ситуация – в районе города Славянска поврежден магистральный водопровод, по которому поставлялась вода в город.

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«Славянску централизованное водоснабжение прекращено, подвоз питьевой воды не осуществляется. Здание нашего лабораторного центра в Славянске повреждено и практически не работает. Поэтому полноценный эпидемнадзор в городе невозможен», - заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что все подразделения СЭС на территории Луганской и Донецкой областей работают в штатном режиме, в частности и в Славянске – специалисты выходят на работу, чтобы контролировать ситуацию.

Кравчук выразил обеспокоенность относительно факта прекращения работы канала Северский Донец - Донбасс, от которого зависело водоснабжение многих городов этого региона.

«Только что мы получили письма от предприятия, которое занимается водоснабжением в этом регионе с перечнем населенных пунктов, которые будут переведены на альтернативное водоснабжение. В связи с чем наши подразделы усилят лабораторный контроль, в этих населенных пунктах будут осуществляться дополнительные противоэпидемические мероприятия», - сказал Кравчук.

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Он также отметил, что значительную опасность представляют захоронения в несанкционированных местах погибших.

«Это приводит к ухудшению эпидемической ситуации. Поэтому по завершении АТО вся информация относительно мест таких захоронений будет тщательным образом проверяться», - отметил Кравчук.

Как сообщал УНИАН. 4 июня в Славянске прекратилась подача воды в связи с повреждением центрального водовода. На данное время производить ремонт невозможно из-за боевых действий.