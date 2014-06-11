В зоне проведения антитеррористической операции погибли свыше 200 человек - Минздрав

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли свыше 200 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин.

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По его словам, из этого числа погибших - 15 женщин и двое детей: мальчик и девочка. «Мальчик 14-ти лет до сих пор не опознан. Медицинская помощь оказывается в соответствии с клиническими протоколами. Бригады экстренной помощи фактически работают на поле боя», - отметил Салютин.

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Он поблагодарил медиков за героическую работу и пообещал, что их работа не останется без внимания Минздрава.

Салютин также отметил, что в Минздраве нет информации о количестве боевиков среди погибших. «Мы не можем ответить, кто из них боевики, а кто - мирные жители. Для врачей это не столь важно», - сказал Салютин.

Как известно, АТО на востоке Украины проводится с 15 апреля.