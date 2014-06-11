В Донецкой и Луганской областях на сегодня не работают 10 больниц

Работа скорой помощи в Славянске и Краматорске Донецкой области затруднена, десять больниц в Донецкой и Луганской областях на сегодняшний день не работают или работают не в полном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины сообщил министр здравоохранения Олег Мусий.

"К величайшему сожалению, десять больниц на сегодняшний день не работают или работают не в полном режиме. Это Донецкая и Луганская области", - сказал он, уточнив, что всех больных и раненых из этих медучреждений вывезли.

Относительно работы скорой помощи в этих регионах Мусий отметил, что на заправки в Славянске не завозят горючее. "Поэтому никак. Пока не будет стабилизирована ситуация и закончена антитеррористическая операция, я думаю, что проблемы такие будут существовать. Террористы, к величайшему сожалению, о медицине не беспокоятся вовсе. Более того, они захватывают даже здания, которые принадлежат (сфере) здравоохранению, больницы, в том числе и Донецкое территориальное медицинское объединение, один корпус захвачен ДНРовцами и террористами", - отметил Мусий, добавив, что эти проблемы есть в Краматорске и Славянске.