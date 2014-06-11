Чем опасен дефицит кальция в организме



Когда в организме возникает дефицит кальция, то возникает множество проблем со здоровьем. В частности, недостаток такого компонента приводит к возникновению остеопороза, нарушению нормального состояния костей, волос, зубов и ногтей. Кроме того, уменьшается и количество коллагена, а это в свою очередь приводит к старению кожи.

Все эти проблемы будут сопровождать человека, у которого количество кальция не достаточно в организме не поодиночке, а в совокупности.

В это время организм в большей степени, чем когда быто ни было, нуждается в поступлении кальция. Крайне необходимо такое средство и тем, у кого имеются переломы, ведь без кальция восстановление костей просто не возможно.

Недостаток кальция связан не только с тем, что человек с возрастом теряет его, но и с образом жизни, а также с плохой экологией.

Практически никого не обходят стрессовые ситуации, а это также приводит к потере этого жизненно важного элемента. Поэтому восполнять недостаток такого компонента крайне важно, причем делать это нужно ежедневно.