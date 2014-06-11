Простые правила профилактики микоза

10:30, 11 июня 2014
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Если ты подозреваешь, что у кого-то из домашних – микоз кожи или ногтей, настаивай на посещении дерматолога и лечении

Напомним простые, но эффективные правила профилактики микоза стоп и ногтей: 

1. В местах общего пользования (спа-центрах, саунах, спортзалах) не ходи босиком.

2. В бассейнах обычно есть место для обработки стоп противогрибковым средством – не стоит его игнорировать. 

3. Не посещай бассейн, если на стопах есть трещины. 

4. После купания вытирай ноги насухо. Мыть их нужно каждый день. 

5. В магазинах не примеряй обувь на босую ногу. 

6. Дома не ходи в чужих тапочках и не давай свои; пусть каждый член семьи пользуется собственной мочалкой и полотенцем.

7. Проветривай и просушивай свою обувь, используя специальную сушилку с ультрафиолетом (он убивает микробы). 

8. Если ты подозреваешь, что у кого-то из домашних – микоз кожи или ногтей, настаивай на посещении дерматолога и лечении. 

med2.ru

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