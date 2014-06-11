Простые правила профилактики микоза
Если ты подозреваешь, что у кого-то из домашних – микоз кожи или ногтей, настаивай на посещении дерматолога и лечении
Напомним простые, но эффективные правила профилактики микоза стоп и ногтей:
1. В местах общего пользования (спа-центрах, саунах, спортзалах) не ходи босиком.
2. В бассейнах обычно есть место для обработки стоп противогрибковым средством – не стоит его игнорировать.
3. Не посещай бассейн, если на стопах есть трещины.
4. После купания вытирай ноги насухо. Мыть их нужно каждый день.
5. В магазинах не примеряй обувь на босую ногу.
6. Дома не ходи в чужих тапочках и не давай свои; пусть каждый член семьи пользуется собственной мочалкой и полотенцем.
7. Проветривай и просушивай свою обувь, используя специальную сушилку с ультрафиолетом (он убивает микробы).
8. Если ты подозреваешь, что у кого-то из домашних – микоз кожи или ногтей, настаивай на посещении дерматолога и лечении.