Cимптомы железодефицитной анемии

Биологическая роль железа в организме человека поистине бесценна. В первую очередь этот важнейший элемент необходим для системы кроветворения. Железо принимает участие в переносе кислорода, так как является неотъемлемой частью гемоглобина.

При скрытом (латентном) дефиците железа человек чувствует – он не здоров. Но что с ним происходит, понять не может. Обычно пациенты жалуются врачу на снижение работоспособности, недомогание, слабость, одышку, сердцебиение, пощипывание языка, неприятный привкус во рту, сухость кожи. Появляется сонливость, головокружение, иногда головная боль.

При развитой железодефицитной анемии симптомы заболевания можно определить уже визуально. В первую очередь негативные изменения затрагивают кожный покров, волосы и ногти. Кожа становится дряблой, сухой, бледно-зеленоватого цвета, она шелушится, покрывается трещинами. Волосы истончаются, редеют, ломаются, теряют свой блеск. Особенно сильно дефицит железа воздействует на состояние ногтей. Они истончаются, расслаиваются и легко ломаются. Часто при выраженной железодефицитной анемии развивается койлонихия – ложкообразная вогнутая форма ногтей.

Также в слизистых оболочках половых органов, дыхательных путей и пищеварительного тракта возникают атрофические изменения. Такое состояние связано с развитием сидеропении – дефицитом железа в тканях организма. Резко снижается аппетит, а в тяжелых случаях наблюдаются проявления извращенного вкуса и обоняния – употребление известки, мела и даже льда (пагофагия).



