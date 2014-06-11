Всем мирным жителям, которые захотят покинуть зону АТО, такая возможность будет предоставлена
Министерство внутренних дел заверяет, что всем мирным жителям, которые выразят желание покинуть зону проведения АТО, такая возможность будет предоставлена.
Об этом сообщается на сайте МВД.
Как говорится в сообщении, покинуить территорию АТО можно будет через блокпосты сил Антитеррористического центра. На блокпостах будет осуществляться проверка на предмет недопущения фактов перемещения запрещенных вещей: оружия, взрывчатки и тому подобное. Граждане будут проходить процедуру идентификации, после чего будут получать соответствующий документ. Он будет давать право на доступ к социальным благам: медицинскому обслуживанию, выплату пенсий и разных видов государственной помощи, права на учебу и тому подобное, отметили в МВД.
По данным министерства, в дальнейшем судьбами людей, которые покидают зону АТО, будет опекатся координационный центр.
Его создают на базе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а в состав центра войдут представители нескольких центральных органов исполнительной власти, общественных организаций и международных институтов, говорится в сообщении.
Также к защите прав и свобод граждан, которые покингули зону проведения АТО, будут привлечены специалисты из представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они вместе с активистами украинских негосударственных общественных организаций будут работать вне периметра территории АТО, оказывая людям необходимую помощь. В дальнейшем выходцы из этих территорий, где продолжается антитеррористическая операция, будут иметь возможность отбыть в любой регион Украины, где местная власть может их разместить. О такой готовности уже заявили почти все области Украины, подчеркнули в министерстве.
В МВД также доибавили, что в состав координационного центра на базе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, кроме Миграционной службы и подразделений МВД, войдут представители нескольких министерств и ведомств: Министерства здравоохранения, Минсоцполитики, Минобразования, Министерства регионального развития, Минтранса и др.
«При необходимости Министерство внутренних дел будет выступать инициатором внесения необходимых изменений в отечественное законодательство, которые позволят учесть нужды тех граждан Украины, покинувших зону военных действий сепаратистов и иностранной агрессии», - заверили в МВД.