Согласован проект заявки в Глобальный фонд на финансирование борьбы со СПИДом и ТБ в Украине





Согласован проект консолидированной заявки в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на финансирование программ борьбы со СПИДоом и ТБ в Украине.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, такое решение было принято во время встречи заинтересованных сторон по обсуждению проекта заявки, в которой приняли участие заместитель министра здравоохранения Наталья Лисневская, Председатель Госслужбы соцзаболеваний Владимир Курпита, представители Глобального фонда Николас Канто и Георгий Сакварелидзе, представители правительственного, общественного и международного секторов.

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Общая сумма заявки на период 2015 - 2017 годы составляет 123,7 млн долл. США. Эти средства станут дополнительным источником финансирования мероприятий, предусмотренных общегосударственными целевыми программами по направлениям "ВИЧ-инфекция" и "Туберкулез" и будут направлены на обеспечение доступа к услугам профилактики и лечения данных заболеваний, реализацию программ ухода и поддержки больных.

Лисневская подчеркнула, что сотрудничество с Глобальным фондом является одним из ключевых факторов формирования эффективного ответа на эпидемии ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Украине.

"Более 10 лет в рамках помощи со стороны фонда Украина имеет возможность направлять дополнительные усилия и ресурсы на профилактику, лечение, социальную поддержку больных на ВИЧ-инфекцию и туберкулез. В частности, речь идет об осуществлении профилактических программ среди потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, имеющих секс с мужчинами, социально незащищенных слоев населения, которые имеют риски инфицирования ВИЧ-инфекцией и туберкулезом", - сказала Лисневская.

Во время заседания также были представлены требования к основным реципиентам, которые станут основными исполнителями программ. Участники встречи также обсудили направления и активности, а также финансовое распределение заявки. Отдельно участники встречи остановились на обсуждении проблемных вопросов и возможных механизмов реализации грантовых программ в АР Крым, которая сейчас имеет статус временно окупированной территории.

Таким образом, согласованный партнерами проект консолидированной заявки будет представлен на рассмотрение и согласование Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа, очередное заседание которой состоится 12 июня текущего года под председательством Вице-премьер-министра Украины Александра Сыча. Планируется, что финальный вариант заявки, доработанный соответствующей рабочей группой, будет отправлен в Секретариат Глобального фонда 15 июня.