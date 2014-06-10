Кабачок на 95% состоит из воды, а еще в нем около 0,5% белка и 4,5% углеводов. Причем, состав всех сортов кабачков примерно одинаковый. Итак, какую пользу мы найдем в этом первом летнем овоще?

Состав кабачков

В 100 гр. мякоти тыквы содержится:

Витамин В1 - 0,03 мг;

Витамин В2 - 0,03 мг;

Витамин В3 - 0,01 мг;

Витамин В6 - 0,1 мг;

Витамин В9 - 14,0 мкг;

Витамин А (каротин) - 12 мг;

Витамин РР - 0,6 мг;

Витамин С - 15,0 мг;

Витамин Н - 0,4 мкг.

Также в составе кабачков большое количество минеральных солей, которые играют важную роль в регулировании обмена веществ в организме, пишет ukrhealth.net.

Соли кальция - 17,2 мг;

Соли калия - 309 мг;

Соли фосфора - 28,2 мг;

Соли магния - 16,2 мг.

Нужно заметить, что соотношение солей калия и натрия (150:1) благоприятно для поддержания идеального водного баланса организма, на практике это означает, что кабачок способствует выведению лишней жидкости из организма и поэтому рекомендован людям в послеоперационный период и женщинам во время беременности. В меньших количествах в овощах содержатся соли железа, серы, натрия и др.

Кроме того в составе кабачков довольно много таких микроэлементов как: алюминий, молибден, цинк, литий, арсен, титан.

Калорийность продукта - 100 ккал на 100 гр. кабачка.

О пользе состав кабачков для организма:

Большое количество каротина и витамина С обусловливает общеукрепляющие свойства овоща. Так как кабачок помогает избавиться от лишней жидкости и нормализовать водный баланс (проще говоря, овощ обладает выраженным мочегонным действием), то он показан при холецистите, пиелонефрите, хронических нефритах, хроническом колите, мочекаменной болезни.

Эти же свойства овоща способствуют снятию отечности, выведению шлаков и даже помогают в борьбе с целлюлитом. В кабачке высокое содержание пектиновых веществ, а это способствует выведению «плохого» холестерина. Таким образом, кабачок незаменимый овощ в рационе людей, страдающих атеросклерозом, гипертонией, гепатитом и при нарушениях обмена веществ.

Рекордно высокое содержание калия и магния полезно для сердечной мышцы, железо улучшает свойства крови и обогащает ее кислородом.

Противопоказания и ограничения

Не рекомендуется употреблять кабачки в сыром виде при имеющейся язве желудка, а также при гастрите с повышенной кислотностью. Так как в кабачках много калия, не стоит злоупотреблять этим овощем тем, кто имеет болезни почек, связанные с нарушенным выведения калия из организма.